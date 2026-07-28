Новосибирская область расширит переработку отходов по нацпроекту

Программа реализуется в соответствии с нацпроектом «Экологическое благополучие». Фото: правительство Новосибирской области.

В Новосибирской области продолжают развивать экономику замкнутого цикла в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Вопросы переработки отходов и использования вторсырья обсудили на совещании в правительстве региона.

В апреле 2026 года в Новосибирской области утвердили программу перехода к экономике замкнутого цикла. Она предусматривает переход от модели «добыл – использовал – выбросил» к повторному использованию ресурсов и переработке отходов.

Как сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров, к 2030 году область намерена вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов.

Сейчас в регионе уже действует ряд перерабатывающих предприятий. В их числе ООО «Сибирское стекло», которое вошло в реестр утилизаторов Росприроднадзора. Компания ООО «ПолиМастер» также развивает переработку пластика и готовит к запуску новую производственную линию.

Продолжается развитие системы раздельного сбора мусора. В 2026 году региональный оператор АО «САХ» планирует установить еще 500 контейнеров. После этого их общее количество достигнет четырех тысяч.

— Задача – развитие производств, которые из вторсырья производят новые товары, новое сырье. И все возможности у Новосибирской области тут есть, потому что уже сегодня ряд предприятий занимаются такой переработкой. И, конечно, используя меры поддержки, мы создадим более широкую перспективу для развития этой деятельности, – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

По словам исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрия Гришунина:

— Переход к экономике замкнутого цикла – это прагматичный инструмент повышения конкурентоспособности региональной промышленности и снижения себестоимости продукции, — отметили в пресс-службе правительства.

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