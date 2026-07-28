В Бердске двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа

Следственный отдел по городу Бердск проводит доследственную проверку. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Бердске утром 26 июля из окна квартиры на втором этаже выпал двухлетний мальчик. Подробности случившегося сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Ребенок с повреждениями на теле доставлен в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Следственный отдел по городу Бердску проводит доследственную проверку: предстоит выяснить, при каких обстоятельствах мальчик остался без присмотра, хотя в квартире находились близкие родственники.

СУ СК России по Новосибирской области обращается к родителям и напоминает: никогда не оставляйте окна открытыми, если в доме есть ребенок. Секунда, на которую вы отвлечетесь, может стоить жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX