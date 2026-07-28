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НовостиПроисшествия28 июля 2026 8:59

В Бердске двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа

Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает
Валерия МОРГУНЕНКО
Следственный отдел по городу Бердск проводит доследственную проверку.

Следственный отдел по городу Бердск проводит доследственную проверку.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Бердске утром 26 июля из окна квартиры на втором этаже выпал двухлетний мальчик. Подробности случившегося сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Ребенок с повреждениями на теле доставлен в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Следственный отдел по городу Бердску проводит доследственную проверку: предстоит выяснить, при каких обстоятельствах мальчик остался без присмотра, хотя в квартире находились близкие родственники.

СУ СК России по Новосибирской области обращается к родителям и напоминает: никогда не оставляйте окна открытыми, если в доме есть ребенок. Секунда, на которую вы отвлечетесь, может стоить жизни.

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