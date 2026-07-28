На трассе под Черепановом в лобовом ДТП погиб водитель легковушки

Водитель ВАЗа скончался на месте до приезда скорой. Фото: пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

В Черепановском районе Новосибирской области 28 июля около 13:45 произошло смертельное ДТП, в котором скончался водитель отечественной легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

На 12-м километре трассы К-15 Черепаново – Маслянино водитель ВАЗ-21013, двигаясь со стороны Черепанова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Лэнд Крузер Прадо». Водитель ВАЗа скончался на месте до приезда скорой.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции региона и следственно-оперативная группа для уточнения обстоятельств.

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