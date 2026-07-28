В Новосибирске спасатели помогли мужчине выбраться из домового приямка

Пострадавший упал в приямок и смог подняться по лестнице, которую спустили спасатели. Фото: МАСС.

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы помогли мужчине, который упал в домовой приямок. Об этом сообщает МАСС Новосибирска.

Инцидент произошел 28 июля. Помощь понадобилась 39-летнему мужчине.

Спасатели оперативно прибыли на место, спустили в приямок лестницу, после чего мужчина самостоятельно выбрался наружу.

Медицинская помощь ему не потребовалась. По информации спасателей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что, предположительно, и стало причиной происшествия.

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