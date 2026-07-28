У села Верх-Ирмень завершается ремонт трассы Новосибирск – Павлодар

Всего в 2026 году на этой трассе планируют восстановить более 30 км покрытия. Фото: пресс-служба Министерства транспорта Новосибирской области.

В Ордынском районе близ села Верх-Ирмень завершается ремонт участка трассы Новосибирск – Кочки – Павлодар. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Новосибирской области.

Начальник управления дорожного комплекса минтранса Иван Павлов отметил, что подрядчик уже уложил покрытие и сейчас укрепляет обочины. Трасса входит в опорную сеть Новосибирской и связывает пять районов.

Сейчас обновляют два участка протяженностью 5,4 км. Здесь отремонтируют семь водопропускных труб, установят новые знаки и нанесут разметку. Всего в 2026 году на этой трассе планируют восстановить более 30 км покрытия.

Ремонт обеспечит безопасное сообщение для жителей десятков населенных пунктов. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

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