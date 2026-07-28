Подростка осудили за грабеж золотой цепочки в пункте выдачи в Новосибирске

16-летний юноша получил условный срок за открытое хищение украшения стоимостью 107 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районном суде Новосибирска вынесли приговор 16-летнему подростку, который похитил золотую цепочку из пункта выдачи заказов маркетплейса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что вечером 29 октября подросток пришел в пункт выдачи заказов и показал сотруднику QR-код, который заранее получил от сообщников. После этого работник передал ему для осмотра золотую цепочку стоимостью 107 тысяч рублей.

Получив украшение, подросток выбежал из помещения и скрылся с похищенным.

Причиненный ущерб был полностью возмещен. В суде обвиняемый полностью признал вину.

Суд признал подростка виновным в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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