Агроном Тихонова: «Чеснок очищают от побегов и корней для долгого хранения»

Хранить чеснок агроном рекомендовала на балконе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы чеснок, собранный летом, хранился долго, его нужно правильно подготовить. Об этом рассказала агроном Елизавета Тихонова в беседе с телеканалом 360.ru.

Специалист посоветовала сразу же срезать побеги и корни. Затем с головок нужно снять верхние чешуйки, оставив около двух слоев, а последнюю надрезать — это обеспечит доступ воздуха к зубчикам.

Тихонова также отметила, что стебельки лучше отстригать полностью до основания либо держать чеснок в проветриваемом ящике. По ее мнению, проще всего подвесить его гирляндой по 10–12 штук в несколько связок. Хранить чеснок агроном рекомендовала на балконе.

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