Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+26°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 7:40

На Горском в Новосибирске стабилизировали ситуацию после аварии на коллекторе

Горводоканал продолжает круглосуточную ликвидацию последствий аварии на коллекторе
Екатерина ХАЛИМОВА
Горводоканал продолжает круглосуточную ликвидацию последствий аварии на коллекторе

Горводоканал продолжает круглосуточную ликвидацию последствий аварии на коллекторе

Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

В Новосибирске стабилизировали ситуацию на аварийном участке коллектора на Горском жилмассиве. По данным мэрии, угрозы обрушения для жителей и расположенного рядом дома нет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, специалисты своевременно укрепили стенки котлована, установили ограждения и продолжают прочистку коллектора. При этом системы водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме.

По словам директора МУП «Горводоканал» Юрия Похила, после аварии в коллектор попало около 5 тысяч кубометров грунта, бетона и элементов конструкций. Сейчас котлован укреплен, подвижек грунта не наблюдается, что позволяет безопасно продолжать работы.

После завершения прочистки специалисты приступят к восстановлению 260-метрового участка коллектора. По предварительной оценке, ремонт займет не менее двух месяцев.

В завершение совещания Максим Кудрявцев поручил продолжать круглосуточные работы и держать ситуацию на постоянном контроле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX