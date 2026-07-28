На Горском в Новосибирске стабилизировали ситуацию после аварии на коллекторе

Горводоканал продолжает круглосуточную ликвидацию последствий аварии на коллекторе Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.

В Новосибирске стабилизировали ситуацию на аварийном участке коллектора на Горском жилмассиве. По данным мэрии, угрозы обрушения для жителей и расположенного рядом дома нет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, специалисты своевременно укрепили стенки котлована, установили ограждения и продолжают прочистку коллектора. При этом системы водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме.

По словам директора МУП «Горводоканал» Юрия Похила, после аварии в коллектор попало около 5 тысяч кубометров грунта, бетона и элементов конструкций. Сейчас котлован укреплен, подвижек грунта не наблюдается, что позволяет безопасно продолжать работы.

После завершения прочистки специалисты приступят к восстановлению 260-метрового участка коллектора. По предварительной оценке, ремонт займет не менее двух месяцев.

В завершение совещания Максим Кудрявцев поручил продолжать круглосуточные работы и держать ситуацию на постоянном контроле.

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