В Новосибирске суд обязал 2ГИС удалить негативный отзыв о цветочном магазине

Поводом для разбирательства стал резкий комментарий о качестве продукции магазина. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону владелицы цветочного салона из Омской области, обязав картографический сервис 2ГИС и ООО «Кастор» из Нового Уренгоя – автора публикации – удалить негативный отзыв с платформы. Информация об этом опубликована в электронной картотеке арбитражных дел.

Поводом для разбирательства стал комментарий, оставленный в мае 2024 года пользователем под ником «Sberid User», с резким высказыванием о качестве продукции бизнесвумен: «Цветы ужасные, продают гнилые, приделанные на степлер. Обходите стороной этот магазин».

Суд признал эти сведения порочащими деловую репутацию предпринимательницы и не соответствующими действительности. Ответчиков обязали удалить комментарий и опубликовать опровержение в течение семи дней. Также с них взыскано около 95 тысяч рублей судебных расходов и установлена неустойка в 1000 рублей за каждый день просрочки.

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