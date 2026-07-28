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НовостиПроисшествия28 июля 2026 7:17

Женщина избила мать-колясочницу ковшиком в Камне-на-Оби

От ударов у женщины образовались гематомы на плече и в области лопатки
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Дочь нанесла матери не менее десяти ударов.

Дочь нанесла матери не менее десяти ударов.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Камне-на-Оби девушка ударила свою мать, прикованную к инвалидному креслу, пластмассовым ковшиком. От ударов у женщины образовались гематомы на плече и в области лопатки. Об этом сообщает издание «Толк».

По данным управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, между родственницами произошла ссора. Дочь нанесла матери не менее десяти ударов. После этого женщина обратилась в полицию и попросила привлечь дочь к ответственности.

В суде девушка признала вину, но раскаиваться не стала. Она пояснила, что мать оскорбляла ее нецензурными словами. Мировой судья судебного участка №1 Каменского района признал ее виновной по статье 6.1.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ.

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