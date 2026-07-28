В Новосибирске впервые за 10 лет пройдет парад судов экстренных служб

На Оби пройдут спасательная операция на прогулочном судне и парад катеров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 1 августа на Михайловской набережной впервые за 10 лет пройдет парад судов экстренных служб, сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Зрителям продемонстрируют спасательную операцию по эвакуации людей с прогулочного судна и парад катеров по Оби. Также пройдут мастер-классы от спасателей. Для детей и взрослых – розыгрыши полезных призов.

С 10:00 до 11:30 будут работать интерактивные площадки и мастер-классы по безопасности. В 11:30 пройдет торжественное открытие с награждением детей. В 12:00 – учения по спасению людей с судна и парад, а после 15:00 начнется концертная программа.

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