В Новосибирске для жителей доступны 183 открытые спортивные площадки

Все муниципальные объекты приспособлены для занятий спортом жителей разных возрастов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске работают 183 открытых спортивных объекта, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В городе доступны хоккейные коробки, футбольные поля, игровые и воркаут-площадки, а также уличные тренажеры. Все объекты соответствуют требованиям доступной среды.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, развитие дворовой спортивной инфраструктуры помогает сделать занятия физкультурой доступными для горожан и способствует развитию массового спорта.

Весной на всех площадках провели сезонную ревизию и необходимый ремонт. Осенью специалисты подготовят летние объекты к консервации, а катки и хоккейные коробки — к зимнему сезону.

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