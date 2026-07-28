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НовостиОбщество28 июля 2026 7:10

В Новосибирске для жителей доступны 183 открытые спортивные площадки

Все муниципальные объекты приспособлены для занятий спортом жителей разных возрастов
Екатерина ХАЛИМОВА
Все муниципальные объекты приспособлены для занятий спортом жителей разных возрастов

Все муниципальные объекты приспособлены для занятий спортом жителей разных возрастов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске работают 183 открытых спортивных объекта, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В городе доступны хоккейные коробки, футбольные поля, игровые и воркаут-площадки, а также уличные тренажеры. Все объекты соответствуют требованиям доступной среды.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, развитие дворовой спортивной инфраструктуры помогает сделать занятия физкультурой доступными для горожан и способствует развитию массового спорта.

Весной на всех площадках провели сезонную ревизию и необходимый ремонт. Осенью специалисты подготовят летние объекты к консервации, а катки и хоккейные коробки — к зимнему сезону.

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