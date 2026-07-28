В Барнауле автомобиль врезался в автобус на проспекте Калинина

Обошлось без пострадавших. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле на проспекте Калинина легковой автомобиль влетел в заднюю часть автобуса №75. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает издание «Толк».

Судя по фото, удар был сильным, повреждения получили оба автомобиля. В комментариях очевидцы пишут, что машина сначала врезалась в столб, а потом в автобус. За рулем был молодой парень.

При этом мнения разошлись: одни утверждают, что пострадавших нет, другие спрашивают, как так вышло, если мужчина в машине был в крови.

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