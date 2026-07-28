В электросетях Новосибирской области на 10-17% снизилась аварийность

Большая часть аварий на электросетях происходит из-за погоды или воздействий со стороны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года «Россети Новосибирск» зафиксировали снижение числа технологических нарушений в электросетях региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В распределительных сетях 0,4 кВ количество перерывов электроснабжения сократилось на 10%, в сетях 35 кВ – на 17%. Результат достигнут, несмотря на то, что 60% отключений произошли из-за внешних факторов: погодных условий и сторонних воздействий.

Однако растет число инцидентов в охранных зонах. Более чем вдвое увеличилось количество отключений из-за несанкционированных строительных и сельскохозяйственных работ. Снижать аварийность удается благодаря системной работе: ремонтным программам, диагностике и испытаниям оборудования.

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