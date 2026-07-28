В Новосибирске открыли девять новых спортивных объектов

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В Новосибирске за последнее время ввели в эксплуатацию девять муниципальных спортивных объектов. Еще два находятся на завершающей стадии строительства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Среди новых объектов — футбольное поле с искусственным покрытием в Советском районе, крытый манеж для школы конного спорта в Ленинском районе, многофункциональная «умная» спортивная площадка на базе спорткомплекса «Заря», а также пять площадок для игровых видов спорта и сдачи норм ГТО.
До конца 2026 года планируют открыть многофункциональную площадку на улице Выборной, 89, с тренажерами для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Кировском районе завершается строительство крытой хоккейной коробки с модульной раздевалкой.
По словам начальника управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Константина Катионова, объект введут в эксплуатацию раньше намеченного срока, а уже в начале сентября планируют начать набор детей в спортивные группы.
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