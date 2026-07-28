В Новосибирске изымают частные дома под КРТ в Октябрьском районе

Владельцам взамен предложат возмещение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Новосибирска начинают изымать частные дома для новой застройки. Речь идет об участках на улицах Кирова, Грибоедова, Автогенной, Коммунстроевской и Третьего Интернационала. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.

Под изъятие попали 18 земельных участков, принадлежащих собственникам. Среди них дома на улице Садовой, 168, Садовой, 188, Садовой, 201, Грибоедова, 50, и другие.

Их изымают для муниципальных нужд в рамках комплексного развития территории жилой застройки. Владельцам взамен предложат возмещение.

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