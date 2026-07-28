На Димитровском мосту в Новосибирске демонтируют старое асфальтовое покрытие

В Новосибирске на Димитровском мосту начался демонтаж старого асфальтового покрытия центральных полос в обоих направлениях. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр города Максим Кудрявцев.
Ранее здесь уже обновили крайние полосы, тротуары, ограждения, деформационные швы и систему водоотвода. После демонтажа специалисты приступят к комплексному восстановлению центральных полос магистрали.
Глава Новосибирска пояснил, что работы ведутся по графику в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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