На Димитровском мосту в Новосибирске демонтируют старое асфальтовое покрытие

Здесь уже обновили тротуары, ограждения и систему водоотвода. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске на Димитровском мосту начался демонтаж старого асфальтового покрытия центральных полос в обоих направлениях. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

Ранее здесь уже обновили крайние полосы, тротуары, ограждения, деформационные швы и систему водоотвода. После демонтажа специалисты приступят к комплексному восстановлению центральных полос магистрали.

Глава Новосибирска пояснил, что работы ведутся по графику в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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