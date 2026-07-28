Новосибирец получил условный срок за хранение 500 граммов пороха

Охотником он не являлся. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Доволенский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном хранении взрывчатых веществ. Мужчина хранил у себя дома три металлические банки с порохом общим весом более 500 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что подсудимый не имел разрешения на хранение оружия и взрывчатых веществ, охотником он не являлся. В его доме нашли бездымный порох в двух банках массой не менее 443,6 грамма и дымный порох в одной банке массой не менее 57,5 грамма. Все это хранилось у мужчины до тех пор, пока полицейские не обнаружили и не изъяли находку.

В заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным по части 1 статьи 222.1 УК РФ и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Однако приговор решили считать условным с испытательным сроком два года. Приговор уже вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX