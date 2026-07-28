«Поезд Победы» начал трехдневную работу в Новосибирской области

Ознакомиться с экспозицией можно в формате виртуального тура на официальном сайте проекта. Фото: правительство Новосибирской области.

В Новосибирскую область прибыл передвижной музей «Поезд Победы». В открытии выставки приняла участие заместитель губернатора Валентина Дудникова, которая отметила значение проекта для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Передвижная экспозиция «Поезд Победы» знакомит посетителей с событиями Великой Отечественной войны с помощью современных мультимедийных технологий. Гости проходят через тематические вагоны, посвященные первым дням войны, фронтовым сражениям, санитарным поездам, концлагерям, Победе и возвращению солдат домой.

Экскурсию сопровождает аудиогид Лидия — машинист паровоза времен Великой Отечественной войны. Прототипом героини стала машинист паровозной колонны Елена Чухнюк, перевозившая к линии фронта воинские эшелоны с оружием и боеприпасами.

Отдельные вагоны посвящены преступлениям нацистской Германии и милитаристской Японии, а также Нюрнбергскому процессу, где были представлены доказательства зверств немецко-фашистских захватчиков.

Работа по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию в регионе ведется при поддержке правительства Новосибирской области.

Заместитель губернатора Валентина Дудникова, принявшая участие в открытии выставки, подчеркнула значимость проекта для воспитания молодежи.

— Поезд Победы – это мощный инструмент, который позволяет нашим гражданам, особенно молодым, не просто узнать, но и глубоко пережить события Великой Отечественной войны. Именно в таких проектах мы видим основу для формирования истинного патриотизма и сохранения исторической правды, – отметила Валентина Дудникова.

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