Блогер привел стаю голубей на станцию метро в Новосибирске

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске блогер Богдан Киселев привел стаю голубей на станцию метро «Гарина-Михайловского». Он с помощью подкормки заманил птиц в подземку.
На опубликованном в соцсетях ролике видно, что к нему подошла сотрудница станции и начала говорить, что так делать нельзя. Она попросила парня пройти с ней, но он развернулся и убежал.
Редакция КП-Новосибирск направила запрос в пресс-службу новосибирского метрополитена, чтобы там прокомментировали ситуацию.
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