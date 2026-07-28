Новосибирское УФАС оштрафовало РЖД за нарушения при закупках

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
УФАС России по Новосибирской области назначило ОАО «РЖД» административные штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей за нарушения в сфере закупок, сообщает пресс-служба ведомства.
Материалы для рассмотрения передала Новосибирская транспортная прокуратура. Установлено, что конкурсная комиссия неправомерно допустила, оценила и признала победителем заявку участника, содержащую недостоверные сведения. За это нарушение компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Кроме того, заказчик подвел итоги закупки с опозданием почти на два месяца, за что был получен штраф в размере 30 тысяч рублей.
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