В Новосибирске у женщины конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение

Машину нарушительницы конфисковали в доход государства. Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор 40-летней местной жительнице, повторно севшей за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Женщина, ранее уже наказанная за отказ от медицинского освидетельствования, вновь управляла авто в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом позиции гособвинителя нарушительнице назначено 150 часов обязательных работ и запрет на управление транспортом на два года. Автомобиль сибирячки конфискован в доход государства.

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