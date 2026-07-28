В Новосибирске у женщины конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор 40-летней местной жительнице, повторно севшей за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Женщина, ранее уже наказанная за отказ от медицинского освидетельствования, вновь управляла авто в состоянии алкогольного опьянения.
С учетом позиции гособвинителя нарушительнице назначено 150 часов обязательных работ и запрет на управление транспортом на два года. Автомобиль сибирячки конфискован в доход государства.
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