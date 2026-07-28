В Новосибирске сотрудника УИС наградили орденом Маргелова

Виктор Росеев организует мероприятия и образовательные программы. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

В Новосибирске наградили сотрудника уголовно-исполнительной системы за патриотическую работу и помощь бойцам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

В Доме культуры имени Октябрьской революции прошло торжественное собрание ко Дню Воздушно-Десантных Войск. На нем присутствовали ветераны ВДВ, участники спецоперации, семьи погибших воинов, курсанты, юнармейцы и сотрудники УИС. В рамках мероприятия отметили волонтеров, которые помогают бойцам.

Среди награжденных оказался старший инспектор участка исправительного центра при колонии №9 Виктор Росеев. Его удостоили высшей общественной награды Союза десантников России — ордена «Генерал Армии Маргелов». Награду вручили за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и участие в социальной жизни города.

Виктор Росеев организует мероприятия и образовательные программы для молодежи, помогает ей осознавать гражданские обязанности и знать историю страны. Кроме того, он участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону СВО: узнает, что нужно бойцам, упаковывает вещи и обеспечивает их доставку.

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