Под Новосибирском женщину осудили за сдачу квартиры для употребления наркотиков

С учетом предыдущего неотбытого наказания сибирячка отправится в колонию на три года. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд вынес приговор жительнице Кольцово, виновной в систематическом предоставлении помещений для потребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

С 15 марта по 23 мая 2025 года сибирячка за вознаграждение предоставляла свою квартиру в рабочем поселке знакомым для употребления наркотических средств синтетической группы.

В суде она полностью признала вину. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по предыдущим приговорам окончательный срок составил три года и два месяца колонии общего режима.

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