В Новосибирске прошел митинг в память о детях – жертвах войны в Донбассе

Акция приурочена к трагедии 27 июля 2014 года. Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирске прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе. Сотни новосибирцев собрались 27 июля в Первомайском сквере. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На митинг пришли ветераны СВО, представители Комитета семей воинов Отечества, волонтерских и молодежных организаций, юнармейцы, казаки, росгвардейцы и бойцы отряда «Ермак». Участники почтили погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы, свечи и игрушки. В церемонии участвовали замгубернатора Константин Хальзов, зампред правительства Роман Бурдин, глава «Фонда защиты детей» Мария Львова-Белова и детский омбудсмен Надежда Болтенко.

Акция приурочена к трагедии 27 июля 2014 года, когда в Горловке от обстрела «Градами» погибли 22 человека, среди них четверо детей. Роман Бурдин отметил, что регион давно помогает жителям Донбасса восстанавливать города и поддерживает военных, чтобы у детей было мирное небо.

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