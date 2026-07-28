Новосибирск стал пятым среди городов России по числу абитуриентов в 2026 году

Новосибирск уступил Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Екатеринбургу по числу абитуриентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирск занял пятое место в рейтинге самых популярных студенческих городов России по итогам приемной кампании-2026, составленном Министерством науки и высшего образования РФ. Так, в вузы города в этом году подали заявления 64 тысячи человек.

Столица Сибири уступила только Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Екатеринбургу. Всего по стране почти 1,3 млн абитуриентов подали 4,3 млн заявлений через «Госуслуги». Из них 58 тысяч – от иностранных граждан.

Самыми популярными направлениями в России стали инженерное, педагогическое образование, информатика, вычислительная техника и информационные системы. На бюджет в этом году выделено 620 481 место. Больше всего – по инженерным, педагогическим и медицинским направлениям.

В минобрнауки напоминают, что 27 июля на порталах вузов были опубликованы конкурсные списки. До 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников и целевиков, до 5 августа – от остальных абитуриентов.

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