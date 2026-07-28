МВД советует новосибирцам заблокировать счета после атаки мошенников

Первым делом нужно позвонить в банк. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники МВД подготовили памятку для новосибирцев, которые столкнулись с телефонными аферистами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальных представителей ведомства.

Если человек уже перевел деньги злоумышленникам или продиктовал им реквизиты карты, тянуть с действиями нельзя. Первым делом нужно позвонить в банк и заблокировать счет, а также поменять пароли от мобильных приложений и электронной почты. После этого стоит сразу же написать заявление в полицию.

В ведомстве напомнили главное правило: сотрудники банков и госучреждений никогда не спрашивают по телефону коды подтверждения, не уговаривают установить незнакомые программы и не говорят о переводе денег на сторонние счета. Мошенники же, наоборот, часто выдают себя за полицейских или работников техподдержки, кидают ссылки на фальшивые сайты и используют скрытый доступ к телефону, чтобы вывести средства.

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