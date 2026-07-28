В Новосибирске назначены судьи и председатели районных судов по указу Президента

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей и руководителей федеральных судов в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе региональных судов общей юрисдикции.
На шестилетний срок полномочий назначены: председатель Центрального районного суда Мария Стебихова, заместители председателей Дзержинского, Заельцовского и Кировского районных судов – Елена Березнева, Екатерина Кораблева и Юлия Соколовская.
Без ограничения срока полномочий судьями назначены: в Дзержинском районном суде – Анастасия Гвоздева, в Заельцовском районном суде – Виктория Поддорникова, а также Алексей Колесников – в кассационном военном суде.
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