Под Новосибирском за 45 млн обновят дорогу у поселка Березовка

Завершить ремонт планируют к сентябрю 2026 года. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Новосибирском районе приведут в порядок проблемный участок дороги у поселка Березовка. Подрядчик уже определен. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог региона.

Речь идет об отрезке трассы «Инская – Барышево – 39 км а/д "К-19р"» с 17-го по 18-й километр. Это направление связывает населенные пункты района и используется транзитным транспортом. Ремонт должен повысить безопасность и комфорт проезда для местных жителей и водителей.

Специалисты заменят дорожное основание и уложат новое асфальтобетонное покрытие. Также на участке обновят разметку и установят новые дорожные знаки. Стоимость контракта составляет 45 миллионов рублей, завершить ремонт планируют к сентябрю 2026 года.

В ведомстве также добавили, что уже разработали проектную документацию для реконструкции более длинного участка этой же дороги — с 8-го по 12-й километр. Однако начало работ зависит от выделения средств из областного бюджета.

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