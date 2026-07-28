Житель Новосибирской области осужден на 8 лет за убийство на почве ревности

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Краснозерский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, убившему свою знакомую из-за ревности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Вечером 13 декабря 2025 года подсудимый пришел в квартиру, где его знакомая распивала спиртное с другими людьми. Увидев, что на женщине частично отсутствует одежда, мужчина из ревности несколько раз ударил ее руками по голове и ногами по туловищу, после чего скрылся. Потерпевшая скончалась через несколько дней от полученных травм.
В суде сибиряк полностью признал вину. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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