Под Новосибирском ищут подрядчика для ремонта дороги у села Ваничкино

Работы запланированы на 2027 год. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Чулымском районе Новосибирской области отремонтируют участок дороги у села Ваничкино. ТУАД разместило закупку на поиск подрядчика для ремонта отрезка дороги «22 км а/д „К-36“ — Серебрянское». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД региона.

Работы запланированы на 2027 год, а заявки от организаций принимают до 30 июля. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1 километр — с 2-го по 3-й километр трассы.

На дороге устроят новое щебеночно-песчаное покрытие. Сама трасса имеет длину почти 14 километров и связывает район с населенными пунктами Чулым, Ужаниха и Базово. Ремонт должен повысить безопасность движения и обеспечить бесперебойный проезд по этому направлению.

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