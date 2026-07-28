В Новосибирской области владелец лошади выплатил 1,1 млн рублей за ДТП

Животное без присмотра вышло на дорогу, и на него совершил наезд автомобиль. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Доволенском районе Новосибирской области судебные приставы взыскали более 1,1 млн рублей с владельца лошади, ставшей причиной ДТП, сообщает пресс-служба ГУФССП Новосибирской области.

Животное без присмотра вышло на дорогу, и на него совершил наезд автомобиль. Водитель обратился в суд, который обязал владельца возместить ущерб. Однако мужчина с выплатой не торопился.

Тогда судебный пристав наложил арест на трактор МТЗ (Беларус) 2023 года выпуска. Когда должник понял, что технику готовят к продаже, он полностью оплатил задолженность. За несвоевременное исполнение требований с него также взыскали исполнительский сбор в размере 32 тысяч рублей.

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