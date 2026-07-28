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НовостиОбщество28 июля 2026 2:21

В Новосибирской области за сутки потушили 12 пожаров

Спасатели выезжали на ликвидацию 4 ДТП
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Все возгорания удалось ликвидировать.

Все возгорания удалось ликвидировать.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области произошло 12 техногенных пожаров и 4 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Все возгорания удалось ликвидировать. На местах аварий спасатели оказывали помощь пострадавшим и обеспечивали безопасность движения.

Особое внимание ведомство уделяет контролю за тремя направлениями: ситуацией с техногенными пожарами, обстановкой на дорогах и безопасностью людей на водных объектах. Все эти сферы находятся на постоянном мониторинге.

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