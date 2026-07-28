Новосибирцы сдали 373 кг вторсырья на акции в Центральном парке

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В минувшие выходные в Центральном парке Новосибирска прошла экологическая акция «ЭкоГТО». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Спецавтохозяйство».
Горожане приносили в экомобиль регионального оператора пластиковые крышечки и алюминиевые банки. Всего удалось собрать 373 килограмма вторсырья. Кроме того, для участников организовали квесты от городских предприятий, где новосибирцы соревновались в знании правил бережного отношения к природе.
На площадке Спецавтохозяйства провели игру, посвященную раздельному сбору отходов. Взрослые и дети сортировали мусор, а маленькие гости в игровой форме узнавали, для чего нужны синие и зеленые контейнеры и чем отличается раздельный сбор от смешанного.
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