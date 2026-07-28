В Новосибирске продлили «гаражную амнистию» до 2031 года

Ранее программа действовала до осени 2026 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Владельцы капитальных гаражей в Новосибирске смогут оформлять свою недвижимость по упрощенной схеме еще пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента земельных и имущественных отношений мэрии города.

Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Ранее программа действовала до осени 2026 года. Упрощенный порядок распространяется на гаражи, которые построили не позднее 29 декабря 2004 года на государственной или муниципальной земле.

Воспользоваться амнистией могут владельцы, чьи постройки не признаны самовольными. Это значит, что гараж должен быть возведен с разрешением и не подлежать сносу. По программе капитальное строение и участок под ним можно оформить в собственность бесплатно.

Для владельцев, сведения о гаражах которых уже есть в Едином государственном реестре недвижимости, упростили процедуру: технический план теперь предоставлять не нужно. Кроме того, срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании участка сократили с 30 до 20 дней.

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