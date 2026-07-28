Новосибирец продает медную монету 1961 года за 12,5 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
На одном из популярных интернет-сайтов появилось объявление о продаже советской монеты. Житель Новосибирска хочет получить за монету 1961 года 12,5 миллиона рублей.
В объявлении, которое опубликовали 22 июля, указано, что монета сделана из меди. Ее номинал — пять копеек. Автор предложения отметил, что не меняет условия сделки и не дает консультаций по товару.
На момент публикации объявление набрало 389 просмотров.
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