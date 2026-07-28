Прилет шести рейсов задерживается в аэропорту Толмачево

Рейс из Иркутска S7 5228 задержали с 8:10 до 8:30. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 28 июля в новосибирском аэропорту Толмачево задержали вылет и прилет сразу нескольких самолетов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно расписанию, изменения коснулись рейсов авиакомпаний S7 Airlines и «Победа». В частности, задержали вылет в Москву (Шереметьево) рейса DP 6526: вместо 8:15 его перенесли на 10:10. Также сдвинулось время прибытия двух встречных бортов из столицы — DP 5525 и DP 6525. Первый должен был приземлиться в 6:25, но теперь ожидается в 8:30. Второй вместо 7:35 прибудет в 9:30.

Кроме московского направления, корректировки коснулись и других городов. Рейс из Иркутска S7 5228 задержали с 8:10 до 8:30. Прилет из Хабаровска S7 5240 перенесли с 8:40 на 9:10. Самолет из Братска S7 5216 вместо 9:30 прибудет только в 11:25. Наименьшее смещение зафиксировали у рейса из Сианя S7 5728 — его прибытие сдвинули с 9:40 на 9:45.

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