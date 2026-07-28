Новосибирский сервис помог найти 200 пропавших детей за год

Все этапы занимают в среднем не больше 20 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области региональный сервис по розыску пропавших детей «Дети 112» за первый год работы помог найти более 200 несовершеннолетних. Председатель «Фонда защиты детей» Мария Львова-Белова провела в Новосибирске личный прием граждан, где обсудила эффективность этой системы. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры региона.

Во время встречи представители поискового отряда «ЛизаАлерт» предложили распространить новосибирский проект на федеральный уровень. Сервис, который запустили в апреле прошлого года, значительно ускорил процесс поиска детей. Если раньше на организацию розыска уходили часы, то сейчас все этапы занимают в среднем не больше 20 минут.

Система работает так: после звонка на номера 112 или 102 оператор отправляет заявителю ссылку в SMS или через ВКонтакте. Родитель переходит по ней и за три клика загружает фотографию ребенка прямо с телефона. Снимок сразу попадает в защищенную базу полиции, минуя лишние инстанции, после чего оперативный центр запускает биометрический розыск.

В 2025 году с помощью биометрии и ускоренных процедур удалось найти 121 несовершеннолетнего. Мария Львова-Белова отметила, что такой опыт стоит перенимать и другим регионам страны.

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