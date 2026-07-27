Аллерголог Болибок: «Сильно пахнущие домашние цветы способны вызвать мигрень»

Врач назвал причины возникновения аллергии на комнатные цветы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые домашние растения могут негативно влиять на самочувствие человека. Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что сильные запахи цветов способны вызвать мигрень, аллергию и вазомоторный ринит. Например, популярная герань часто становится причиной головных болей и заложенности носа. Об этом пишет «Абзац».

Важно понимать разницу между обычной аллергией и реакцией на запах. При вазомоторном рините воздействие идет не на иммунную систему, а на нервные окончания в слизистой носа. Это проявляется заложенностью без чихания. Если вы заметили, что головная боль появляется именно после контакта с определенным ароматом, стоит обратиться к терапевту или неврологу.

Еще одна опасность заключается в неправильном уходе за цветами. Если поливать растения слишком часто или не соблюдать режим, в почве может завестись плесень. Споры этих грибов – классический источник аллергии. В тяжелых случаях такая реакция может вызвать даже приступы астмы.

Если вы подозреваете, что конкретный цветок мешает вам чувствовать себя хорошо, врачи советуют убрать его из дома. Чтобы проверить эту теорию, можно понаблюдать за своим состоянием в помещении, где нет растений. Если недомогание проходит, значит, источник проблемы найден.

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