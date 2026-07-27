Косметолог Балакеримова: «Косметологические процедуры могут навредить коже»

Врач предупредила о рисках косметологических процедур при гормональном сбое. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Проведение косметологических процедур при гормональном сбое может быть опасным для здоровья. Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова рассказала, что изменения уровня гормонов сильно меняют структуру кожи. Из-за этого она становится слишком чувствительной к любому аппаратному воздействию. Об этом пишет NEWS.ru.

Когда в организме нарушен гормональный фон, кожа может стать уязвимой к воспалениям или потерять эластичность. В таких случаях ткани реагируют на энергию приборов не так, как обычно. Это создает серьезные риски. Среди возможных осложнений врач выделила ожоги, появление рубцов, а также нарушение пигментации — когда кожа становится слишком темной или светлой.

Чтобы избежать проблем, важно соблюдать определенный порядок действий. Перед тем как записываться на аппаратную процедуру, нужно проконсультироваться не только с косметологом, но и с эндокринологом. Только совместная работа двух специалистов поможет выявить скрытые риски. Это позволит понять, можно ли проводить лечение сейчас или сначала нужно устранить гормональный сбой.

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