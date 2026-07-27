На северо-западе Москвы на территории склада нашли небольшую змею

В Москве на складе на Чкаловском бульваре заметили змею. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы произошло необычное происшествие. На территорию склада, который находится на Чкаловском бульваре, заползла небольшая змея. Об этом пишет 360.ru.

Сразу после обнаружения пресмыкающегося на место происшествия прибыли специалисты. При осмотре территории выяснилось, что это был обычный уж. К счастью, никто из людей не пострадал, и укусов змеи не зафиксировали. Медицинская помощь и вызов скорой помощи не потребовались.

Сотрудники экстренных служб быстро справились с ситуацией. Рептилию поймали и аккуратно перенесли в ближайшую лесополосу, где ее отпустили на волю.

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