Жара до +30 градусов и грозы ожидаются в Новосибирской области в конце июля

В Новосибирской области ожидаются грозы и температура до +30 градусов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в ближайшие дни продолжит держаться жаркая погода. Но не обойдется без сюрпризов.

Так, по данным Западно-Сибирского УГМС, 28 июля температура воздуха днем поднимется до +24...+29 градусов. Ночью будет около +13...+18 градусов. В отдельных районах ожидаются туманы, небольшие дожди и грозы. Ветер может достигать порывов до 12 метров в секунду.

29 и 30 июля станет еще теплее. Дневные показатели составят +25...+30 градусов, а ночью воздух прогреется до +14...+19 градусов. В эти дни осадков будет меньше, но по востоку области все еще возможны грозы с умеренными дождями. Ветер сохранится на уровне 2-7 метров в секунду, однако местами порывы усилятся до 13 метров в секунду.

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