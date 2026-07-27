В Новосибирской области на Бердском заливе поймали огромного судака

На Бердском заливе поймали судака весом 6 кг. Фото: Спартак Самусенко

На Бердском заливе рыбак поймал крупного судака. Вес пойманной рыбы составил ровно 6 килограммов. Об этом КП-Новосибирск рассказал рыболовный гид Спартак Самусенко.

По словам специалиста, этот экземпляр стал самым большим уловом среди его гостей в текущем году. Если сравнивать с прошлым сезоном, то тогда рыбаки ловили экземпляры весом до 7,7 килограмма.

Несмотря на то что текущий рекорд составляет 6 килограммов, это все равно значимый результат для рыбалки в данном регионе. Такие случаи показывают, что на Бердском заливе по-прежнему можно встретить достойную рыбу.

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