В Новосибирской области число детей в домах ребенка сократилось почти вдвое

В Новосибирской области за два года снизилось число детей в интернатах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Председатель «Фонда защиты детей» Мария Львова-Белова приехала с рабочим визитом в Новосибирскую область. Она отметила, что регион давно и надежно сотрудничает с организацией. За последние два года совместных усилий удалось добиться серьезных перемен. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Андрей Травников.

В частности, количество детей в домах ребенка сократилось почти в два раза. Число родителей, которых лишили или ограничили в правах, уменьшилось на 30%. Также на 18% стало меньше детей, которые одновременно находятся в приютах и детских домах.

Многие семьи смогли преодолеть трудности и восстановить свои родительские права. В регионе уже внедрили полезные практики: проект «социальные няни» и работу центра «Снегири», где зависимые родители восстанавливаются вместе с детьми.

В ходе встречи обсудили открытие в Новосибирской области регионального отделения «Фонда защиты детей». Это поможет еще сильнее поддержать семьи.

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