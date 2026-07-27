В Новосибирской области начали убирать урожай озимых культур

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области начался активный этап уборочной кампании. Как сообщил глава местного Минсельхоза Андрей Михайлов на оперативном совещании в правительстве, первые хозяйства региона уже вышли в поля. Сейчас аграрии приступили к обмолоту озимых зерновых и зернобобовых культур.
Параллельно с уборкой зерна в области продолжается кормозаготовительная кампания. Она необходима для обеспечения нужд животноводства. На данный момент планы по заготовке сена и сенажа выполнены на 60 и 61 процент соответственно.
Министр также затронул вопрос ресурсов для работы фермеров. По его словам, ситуация с поставками топлива в аграрный сектор региона постепенно стабилизируется. Это поможет сельхозпроизводителям продолжать работы в плановом режиме.
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