Новосибирские таможенники проверили багаж на 4,3 тысячи международных рейсов

Таможня усилила контроль багажа из-за роста числа международных полетов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года таможенники Новосибирска провели проверку багажа и ручной клади на 4,3 тысячи международных рейсов. Рост интенсивности контроля связан с увеличением активности в аэропорту Толмачево. Количество рейсов на прилет и вылет через этот авиаузел выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Международный пассажиропоток через Новосибирск также показал рост — он увеличился на 18% относительно аналогичного периода 2025 года. Среди самых популярных заграничных направлений из города выделились Ташкент, Пекин, Анталья, Камрань и Пхукет.

Начальник Новосибирской таможни Константин Стародубцев пояснил, что люди стали чаще летать за границу благодаря расширению маршрутов авиакомпаний. Сейчас главная задача таможенников заключается в том, чтобы проводить контроль максимально быстро, несмотря на большой поток туристов и деловых людей.

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