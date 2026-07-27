Иномарка сбила 8-летнего велосипедиста в Новосибирске

На перекрестке улиц Кропоткина и Ипподромской в Новосибирске сбили ребенка. Фото: ГАИ Новосибирска

Вечером 27 июля в Заельцовском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. На пересечении улиц Кропоткина и Ипподромская водитель автомобиля Nissan Murano совершила наезд на 8-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.

Женщина-водитель выполняла поворот направо, когда столкнулась с мальчиком, который пересекал дорогу. Ребенок ехал на велосипеде по диагонали и не спешился перед проезжей частью. В результате столкновения мальчик получил травмы. Медики доставили пострадавшего в больницу для оказания помощи.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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