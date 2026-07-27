Новосибирцы могут получить компенсацию за услуги ЖКХ

В России действуют правила получения субсидий на оплату ЖКХ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Россияне, в том числе жители Новосибирской области, могут получать субсидии на оплату коммунальных услуг, если их расходы на жилье превышают норму, установленную в конкретном регионе. Об этом пишет РИА Новости.

Экономист Наталья Проданова рассказала, что этот порог может сильно отличаться. Например, в Москве жители тратят на ЖКХ более 10% от дохода, а в Санкт-Петербурге планка составляет 14%. При этом на федеральном уровне максимальный предел расходов закреплен на уровне 22% от общего дохода семьи.

При расчете доходов учитывают всех людей, которые прописаны и живут по одному адресу. Чтобы получить выплату, нужно иметь российское гражданство, хотя граждане Белоруссии и Киргизии могут претендовать на помощь при наличии постоянной регистрации в России. Также право на субсидию имеют собственники жилья, наниматели по договору или члены жилищных кооперативов.

Важным условием является площадь квартиры. Государство учитывает региональные стандарты жилья, поэтому владельцы очень больших или элитных квартир компенсацию не получат. Кроме того, у заявителей не должно быть судебных долгов по коммунальным платежам за последние три года. Если задолженность есть, нужно иметь договор о рассрочке. Нужно помнить, что право на субсидию не продлевается само по себе. Каждые шесть месяцев необходимо заново подтверждать доход, состав семьи и отсутствие долгов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX