В Новосибирской области за полгода количество ипотечных сделок выросло на 21%

Жители Новосибирской области стали чаще гасить ипотеку. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области наблюдается рост активности на рынке недвижимости. По данным регионального Управления Росреестра, жители подали более 40 тысяч заявлений на регистрацию ипотечных сделок. Этот показатель на 21% выше результатов аналогичного периода 2025 года.

- Пик активности по количеству принятых заявлений зафиксирован в июне 2026 года - 8 425, - отметили в ведомстве.

Также зафиксирован резкий рост числа обращений по закрытию кредитов. Более 35 тысяч человек подали заявления о погашении ипотеки. Это на 62% больше, чем за тот же период прошлого года.

Специалисты связывают массовое снятие обременений с высокой активностью на вторичном рынке жилья. Квартиры без залога пользуются спросом у покупателей, так как такие сделки проходят быстрее и легче согласовываются всеми сторонами. Это позволяет владельцам недвижимости продавать жилье в кратчайшие сроки.

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