В Новосибирске многодетным семьям предложили стать героями билбордов

Акцию «Моя семья — мое богатство» планируют сделать ежегодной и открыть для новых участников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске стартовала социальная акция «Моя семья — мое богатство», в рамках которой на улицах города появились билборды с фотографиями многодетных семей. Организаторы уже начали прием заявок от новых участников. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

Как рассказал председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Сергей Майоров, проект приурочен ко Дню семьи, любви и верности и призван популяризировать семейные ценности и многодетность.

По его словам, цель кампании — показать, что многодетная семья является не символом трудностей, а примером счастья, поддержки и будущего страны.

Сейчас в рамках первого этапа в Новосибирске размещены 10 билбордов, 10 электронных экранов и пять тротуарных постеров. В проекте участвуют реальные многодетные семьи города и области, в том числе семья участника СВО, предпринимателей, общественных деятелей и самого Сергея Майорова.

Организаторы рассчитывают сделать акцию ежегодной, увеличить количество рекламных площадок и распространить ее на другие районы Новосибирской области и регионы России.

— Главная задача — сделать многодетную семью узнаваемым, естественным и привлекательным образом не только города, но и региона, и страны в целом, — подчеркнул Сергей Майоров.

Он добавил, что героями следующих этапов акции смогут стать любые многодетные семьи.

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